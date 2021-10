PP: «El català ha de ser un requisit i no un mèrit per als professionals sanitaris»

El Partit Popular de les Illes Balears exigeix a la presidenta del Govern, Francina Armengol, «que no segueixi posant obstacles per cobrir places a Sanitat», valorant així l'anul·lació del decret que regulava el català en aquest sector. En aquest sentit, incideixen en la manca de personal sanitari i argumenten que «sense professionals no hi pot haver sanitat pública de qualitat».

«El català ha de ser un requisit i no un mèrit per als professionals sanitaris, als quals, a més, se'ls hauria de compensar pel cost de la insularitat per així incentivar-los per a la seva incorporació al lloc de feina», expliquen des de la formació blava. Per al PP balear, «estam davant un nou fracàs del Govern en matèria jurídica, que no fa més que crear incertesa al sector sanitari».

«No és raonable que el Govern castigui els professionals sanitaris en un moment en un moment en què encara no hem acabat de superar una pandèmia, que ha fet tremolar els fonaments de la nostra societat, en què els professionals s'han esforçat tant, posant en joc la seva integrat i salut», afegeixen des del partit.