El Suprem no admet el recurs del Govern i, en conseqüència, el català torna a ser requisit per treballar a la Sanitat

El Tribunal Suprem no ha admès el recurs del Govern contra la sentència que anul·la el decret que estableix l'exigència del català com a requisit per accedir a l'IB-Salut amb un termini perquè els aspirants acreditin aquest coneixement.

L'Alt Tribunal considera que el recurs del Govern no compleix amb els requisits per ser analitzat en profunditat.

D'aquesta manera es confirma la nul·litat del decret aprovat per la Conselleria de Salut el març de 2018. Aquesta norma permetia que qualsevol aspirant aconseguís una plaça com a personal estatutari fix a la sanitat pública balear amb independència del nivell de català que tengués.

Això si, establia un termini de dos anys perquè aquesta persona acredités el nivell de coneixement de la llengua pròpia de les Illes. En el cas que no ho fes mantindria la plaça, però perdria el dret a participar en processos de mobilitat i es quedava sense percebre els diners de la carrera professional.

La resolució del TSJIB anul·lava el decret perquè considerava que no era suficient aquesta figura per regular l'accés a la funció pública, ja que a les Balears ja existeix una llei aprovada pel Parlament que regula que el català és un requisit per ser funcionari. El decret nul suposava una excepció a aquesta normativa només per l'àmbit de l'IB-Salut.

El problema ara és com s'executarà la sentència. El decret marcava una certa excepció i flexibilització al requisit general per tots els funcionaris que tenen l'obligació d'acreditar el títol de català en presentar-se a una oposició. Sense aquest decret la norma marca el títol com un requisit prèvi, encara que no tendria caràcter retroactiu pels funcionaris que hagin aconseguit plaça quan el decret estava en vigor.