[VÍDEO] El Consell de Mallorca presenta la marca Escola de Margers

La vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, i el director insular de Medi Ambient, Josep Manchado, han presentat aquest dimarts en roda de premsa la marca i el logotip nou de l’Escola de Margers. Aquest centre formatiu s’ubicarà a la finca pública de Raixa.

El disseny del logo intenta reflectir els valors de la tècnica de pedra en sec: la intervenció de l’ésser humà en l’entorn i l’ús de la pedra com a únic element de construcció, sense cap classe de material aglutinant.

La consellera ha destacat que, amb la presentació del logo nou, «avui posam la primera pedra del projecte de l’Escola de Margers». Ribot ha explicat que «volíem que fos fàcil de recordar i sobretot hem procurat que el disseny capti l’essència de l’ofici i reforci el missatge d’un espai de formació i creixement» i ha afegit que «no cal anar a cercar gaire lluny per trobar referències de formes sostenibles de viure. Els margers són present, són passat i seran futur».

Per la seva banda, Josep Manchado, director insular de Medi Ambient, ha informat que «amb la presentació de la imatge nova de l’Escola de Margers també aprofitam per anunciar l'obertura d’un altre curs de formació en la construcció de marges». D’aquesta manera, es pretén divulgar i apropar a la població una tècnica que ha evolucionat durant segles i que ha permès bastir marjades, parets i altres estructures lligades a les activitats del món rural de l’illa.

Disseny del logotip

En el dibuix del logotip, la mà, la intervenció de les persones, pren protagonisme, però sense deixar de ser una eina ni modificar l’essència de la pedra. La mà transporta la pedra perquè passi a formar part del conjunt, que es mostra incomplet sense aquesta peça.

L’estructura incompleta de la paret del marge apareix englobada en un cercle que s’obri per deixar pas a la mà carregada amb la pedra. Les lletres Escola de Margers volen conservar l’austeritat i la senzillesa a través del seu traç. Adopten el mateix color que la mà com a referència directa a la intervenció humana. Els colors cerquen aquesta intervenció tan integrada en el paisatge.

Construcció de marges

El Curs d’iniciació a la construcció de marges, que es du a terme a Raixa, té com a objectiu donar als participants una formació teòrica i pràctica bàsica que els apropi a la tècnica de pedra en sec. La part pràctica d’aquesta formació consisteix a restaurar un marge d’aquesta finca pública.

El curs s’adreça a persones majors de 16 anys que no siguin professionals. El nombre total de places és de 12 i es cobreixen per ordre d’inscripció. Es reserven el 50% de les places per a dones. La inscripció al curs és gratuïta.