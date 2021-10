Els nous parlants, present i futur de la llengua catalana

L'adopció de la llengua catalana per part de no catalanoparlants ha centrat la V Jornada de Dinamització Lingüística, organitzada per la Direcció General de Política Lingüística. Els nous parlants de català no són només els nouvinguts, sinó totes aquelles persones que no tenen aquesta llengua com a llengua inicial.

La directora general de Política Lingüística, Beatriu Defior, ha justificat l'interès d'aquesta temàtica per l'enorme creixement demogràfic que s'ha produït a les Illes Balears.

Defior ha explicat que «com a societat, hem de garantir que totes aquestes persones puguin exercir el dret d'aprendre la llengua del territori on han anat a viure» i ha fet èmfasi en el fet que «ha de ser un aprenentatge orientat a l'ús».

A la sessió hi han intervingut Joan Pujolar, Maite Puigdevall, Raquel Casesnoves, Marina Massaguer, Avel·lí Flors-Mas i Puri Pinto, experts d'arreu dels Països Catalans que han parlat de diversos aspectes sobre l'adopció lingüística, com ara les motivacions, els espais segurs per a la llengua i el cicle d'acompanyament a la integració lingüística.

La Jornada de Dinamització Lingüística té com a objectiu millorar la formació dels tècnics a fi d'incrementar l'eficàcia de les actuacions en matèria de política lingüística. En aquesta edició hi han participat una vuitantena de persones, presencialment i en línia. El contingut de la trobada es podrà recuperar al canal de YouTube IB Llengua Catalana.