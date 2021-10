Les Balears augmenten la seva ocupació hotelera un 577 per cent aquest setembre respecte al de 2020

Els hotels de les Balears han augmentat la seva ocupació i ingressos durant el tercer trimestre de l'any, una tendència a l'alça que s'ha confirmat aquest setembre, amb un increment de reserves del 44 per cent, que s'ha disparat fins al 577 per cent, si es compara amb el mateix mes de 2020, segons el baròmetre hoteler elaborat per STR i Cushman & Wakefield.

L'estudi apunta que «els hotels de les Illes han aconseguit revertir la tendència de la pandèmia, amb un estiu amb ocupacions i ingressos a l'alça que s'han confirmat aquest setembre».

Així mateix, durant els nou primers mesos de l'any, les Balears han estat un dels territoris de l'Estat amb més ingressos per habitació disponible, empatant amb Màlaga (43 euros).

Per altra banda, les Illes foren una de les regions amb menor taxa d'ocupació fins al setembre de 2021 (un 20 per cent), «a causa de les restriccions al trànsit aeri i l'estacionalitat».