El nou Projecte de Llei del Parlament aposta per «un model que entén l'habitatge com un bé social i no com un bé de mercat»

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts el Projecte de Llei per impulsar i agilitar la tramitació d'ajudes i altres actuacions en matèria d'habitatge.

El conseller de Mobilitat i habitatge, Josep Marí, ha destacat, més enllà de les mesures contemplades, l'objectiu global de millorar l'accés de tota la ciutadania a un habitatge i vol apostar «en contra del model d'especulació que només enriqueix a uns pocs i danya a molts i a favor d'un model que entén l'habitatge com un bé social i no com un bé de mercat».

Marí ha defensat que la norma conté mesures, que ja s'estan aplicant, «pioneres» en tot l'Estat per incrementar el parc d'habitatges. Segons ha explicat el conseller, al llarg de la tramitació s'ha aconseguit sumar com a novetat, la millora del registre de demandants d'habitatge de l'Ibavi per agilitzar el procés de selecció i concessió.

El text contempla igualment, l'exercici del dret de tanteig i retracte en operacions entre grans propietaris, així com la millora de les atribucions de les inspectores. A més, també s'ha eliminat l'obligatorietat per part de l'arrendatari del dipòsit de la fiança, que passa a l'arrendador.

Així mateix, s'ha agilitzat la resolució d'ajudes i es permet anar pagant així com es vagin resolent expedients. A més, contempla també la cessió temporal d'ús d'habitatges buits de grans propietaris.

El conseller ha defensat les «noves regles del joc» per millorar l'accés al dret bàsic de l'habitatge.