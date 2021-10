La sotsdirectora del banc Santander d'Inca a un client: «A mi en catalán no me va bién. Háblame castellano»

Aquest dilluns matí, un ciutadà d'Inca s'ha dirigit a la sucursal del Banc Santander, situada al carrer Bisbe Llompart d'Inca, per tal de fer-hi unes gestions derivades dels jutjats, que només es poden fer amb aquesta entitat bancària.

Aquest ciutadà, J.L.T., que no és client habitual de l'entitat, per bé que es veu en l'obligació de ser client puntual de l'entitat esmentada, s'ha dirigit a un caixer, que li ha dit que aquesta gestió no es podia fer a aquella hora i l'ha derivat a la sotsdirectora de la sucursal.

Només començar a parlar, la sotsdirectora del banc Santander d'Inca l'ha tallat i li ha dit: «A mi en catalán no me va bién. Háblame castellano».

J.L.T., en conversa amb dBalears, ha afirmat que s'ha sentit menyspreat i considera que «una persona que ocupa un càrrec com el de sotsdirectora d'una sucursal bancària a Inca, ha de, com a mínim, entendre i respectar la llengua pròpia d'aquí i els seus parlants.