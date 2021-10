El PSIB creu que continuaran «les relacions cordials i lleials» en el Govern després de les primàries de MÉS

La portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Pilar Costa, ha considerat que «continuaran les relacions cordials i lleials en el Govern» després de les primàries de MÉS d'aquest passat diumenge, en les quals el batle de Deià, Lluis Apesteguia, va ser escollit per encapçalar la llista del partit ecosobiranista al Parlament a les eleccions del 2023.

Costa ha donat l'enhorabona a Apesteguia i ha expressat el seu «respecte» a les decisions que «de manera legítima ha pres MÉS per Mallorca».

Encara que creu que continuaran aquestes «relacions cordials» en el Pacte, la portaveu socialista ha recordat que «no vol dir» que no pugui haver-hi «debat intens» o «discrepàncies» entre els partits que formen part del Govern -MÉS, Unides Podem i PSIB-.

Per altra banda, Costa també s'ha pronunciat sobre la petició del Partit Popular perquè la presidenta, Francina Armengol, comparegui per explicar el vot en contra, dels senadors socialistes, a la proposició de llei presentada pel Grup Popular per establir un règim fiscal diferent, a les Illes.

En aquest sentit, Costa ha assenyalat que el PSOE «ja ha explicat per activa i per passiva quina ha estat la posició que mantingueren en el Senat». A més, ha criticat el fet que el PP presentés aquesta proposta «48 hores després d'aprovar-se el factor d'insularitat».

D'aquesta manera, ha apuntat que el PSIB defensa negociar la part fiscal del REB amb «treball discret» i ha assegurat que estudiaran la sol·licitud de compareixença de la presidenta una vegada s'hagi presentat.