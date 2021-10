Una cinquena part de la població de les Balears fuma diàriament

Una cinquena part (20,5%) de la població de les Balears major de 15 anys fuma diàriament, un percentatge superior a la mitjana estatal, que és del 19,8%, segons dades de l'Enquesta de Qualitat de Vida publicada aquesta setmana per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) corresponent a 2020.

Això situa a les Balears com la setena Comunitat amb més fumadors diaris. Amb tot, el percentatge és inferior al de 2017, l'última dada disponible, quan el 23,1% de la població declarava ser fumador diari.

En el conjunt de l'Estat, és superior el percentatge d'homes fumadors diaris, del 23,3%, enfront del 16,4% en dones. Els percentatges més elevats de fumadors diaris corresponen als grups d'edat de 25 a 34 anys (26,3%) i de 50 a 64 anys (24,6%).

D'altra banda, el 49,7% de la població balear major de 15 anys és sedentària (declaren no realitzar cap activitat física en el seu temps lliure i aquest temps l'ocupen en activitats sedentàries com llegir o veure la televisió). Amb aquesta xifra, les Balears, on només el 4,6% afirma practicar activitat física regular, és una de les regions amb major taxa de sedentarisme.

D'altra banda, el 36% de la població adulta de les Illes presenta sobrepès, una dada que augmenta respecte a 2017; i el 16,4% pateix obesitat.