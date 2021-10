La UNED incorpora classes de català «per a mostrar respecte cap a aquest idioma i ajudar a la seva conservació i difusió»

El passat dimecres 20 d'octubre va tenir lloc la solemne obertura del curs acadèmic del Centre de la UNED 2021-22 a Palma al pati de la Misericòrdia.

La taula va estar presidida pel vicerector de Centres, Jesús de Andrés, la presidenta del consorci, Bel Busquets, la directora del Centre, Judit Vega, i el secretari, Joaquín Gamero. Magnífica la lliçó magistral de Manuel Fontan (Fundació Juan March) sobre 'El saber a distancia y las instituciones culturales', una reflexió sobre el nou escenari després de la pandèmia que comporta canvis i replantejaments en el món de la cultura, entre els quals la UNED n'és un referent amb la seva semipresencialitat.

Els participants varen fer balanç de l'any, varen anunciar els nous projectes, i varen aplaudir els nous titulats. Vega va emocionar el públic amb les seves reflexions sobre la pandèmia, les dificultats superades i la il·lusió i força amb què s'enfronten a un nou curs marcat per la presencialitat tant de classes tutories com dels exàmens. L'acte es va clausurar amb el 'Gaudeamus Igitur' magistralment interpretat per la gran violinista Nina Heidenreich acompanyada del pianista Andreu Riera.

Entre els projectes del Centre per al nou curs cal destacar la impartició dues vegades per setmana de classes presencials de català en tres nivells «per a mostrar el nostre respecte cap a aquest idioma, per a ajudar a la seva conservació i a la seva difusió. És una riquesa que no es pot minoritzar ni perdre mai», varen ser les paraules de la directora, qui va pronunciar el seu discurs en castellà i català.

D'altra banda, la UNED complirà els seus primers 50 anys el 2022, per la qual cosa es prepararan nombroses activitats. A més, en un any tan assenyalat, Palma ha estat triada per a la reunió anual de directors de centres amb l'equip rectoral.