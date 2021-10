El GOB reclama a la Conselleria de Transició Energètica que denunciï la incoherència del Pla de Ports amb els objectius de canvi climàtic

El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), ha manifestat la seva «preocupació» a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la «incoherència» del Pla General de Ports, pendent encara d'aprovar, amb els objectius del canvi climàtic.

Segons ha explicat el Grup aquest dijous, el document «és una burla de tots els requeriments que es van fer en la Comissió de Medi Ambient».

En aquest sentit, han assenyalat que el Pla no inclou moltes de les mesures de mitigació del canvi climàtic, excepte la instal·lació de plaques solars en aparcaments, llueixes LED o endolls per a la recàrrega de cotxes, que són «insuficients».

Per això, han demanat a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic que utilitzi tots els instruments possibles perquè el Pla de Ports «no contribueixi a augmentar les emissions en l'atmosfera», com temen que ocorrerà, per diversos motius.

En primer lloc, «per l'augment de trànsit marítim que suposarà», així com per «les emissions que representen les obres que estan previstes i l'afectació de les mateixes als espais protegits».

Amb tot, han instat el Govern a impulsar polítiques que contribueixin «eficaçment» a la lluita contra els efectes del canvi climàtic i a la transició cap a un model energètic sostenible.

Aquestes polítiques, han d'estar guiades cap a la creació d'un sector turístic «menys consumidor de recursos i més respectuós amb el territori».

Així mateix, en l'àmbit del transport marítim i aeri, han demanat que s'impulsin mesures de col·laboració amb les autoritats estatals per a aconseguir la reducció d'emissions.