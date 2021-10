Esquerra Unida anima a sumar-se a la manifestació per la mobilitat sostenible convocada per Joventut pel Clima

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) a través de les seves xarxes socials, ha cridat a la participació de la manifestació organitzada per Joventut pel Clima de demà a Palma.

La manifestació s'iniciarà a la plaça del Tub fins a la Delegació del Govern de l'estat, amb el lema de 'Per una Mobilitat que opti per tren, bicicleta i transport públic'.

En paraules del Coordinador General d'EUIB, Juanjo Martínez "les darreres xifres de l'informe de l'IPCC, mostren «dades esgarrifoses». «Necessitem canviar el nostre mode de vida, on el col·lectiu ha de guanyar per sobre l'individual, per reduir els efectes del canvi climàtic», va comentar i va afegir que «l'aposta per estendre la xarxa de ferrocarril d'SFM, dotar-lo dels mitjans humans i materials necessaris per millorar el servei, ampliar i millorar les xarxes de transport rodat, així com fomentar la mobilitat individual no motoritzada, serien mesures urgents, mínimes i necessàries per reduir les diferències de classe així com per caminar cap a un model social més sostenible ambientalment».