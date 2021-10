El GOB celebra l'ampliació del refugi de fauna de Sa Torre a Capdepera

El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) ha celebrat aquest dimecres que el Consell de Mallorca autoritzés l'ampliació del refugi de fauna de Sa Torre, a Capdepera, a proposta seva i dels seus propietaris.

En nota de premsa, han explicat que aquest espai passarà de 23 a 84 hectàrees, convertint-se en el segon refugi més gran impulsat pel GOB a Mallorca.

La zona incorporada està formada per cultius de secà i fruiters, així com una part important de zona forestal. D'aquesta manera, la diversitat dels hàbitats, sumada a la superfície considerable del refugi, «el converteixen en un espai molt favorable per a la recuperació i conservació de la fauna silvestre», han considerat.

En l'actualitat, hi ha 51 refugis de fauna declarats a Mallorca i promoguts pel GOB, que se sumen als més de 20 declarats en finques públiques.

El Grup ha recordat que fa més de tres dècades que impulsen la declaració de refugis de fauna amb l'objectiu de continuar augmentant la superfície que prohibeixi la caça a Mallorca.

«L'illa té una densitat de caça altíssima, per la qual cosa és molt necessària l'existència de zones on la fauna no sofreixi els impactes de la pràctica cinegètica», han insistit.

Amb tot, han assenyalat que des de principis d'octubre, està arribant a les Illes la població de grisos, «l'espècie més abatuda a les Balears», per la qual cosa en les pròximes setmanes, l'activitat de caça «serà molt evident».

En aquest sentit, han animat als propietaris de finques a declarar-les com a nous refugis de fauna. Per a això, han recordat que han de tenir una superfície mínima de deu hectàrees, que poden pertànyer a un o més propietaris, sempre que hi hagi continuïtat entre les diferents parcel·les.