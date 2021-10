Consum obre 27 expedients sancionadors a empreses que han introduït clàusules abusives en els contractes als consumidors

La Direcció General de Consum ha organitzat, juntament amb el Ministeri de Consum, el curs 'Contractes amb consumidors, transparència i clàusules terra', emmarcat en el Pla de Formació Continuada Interadministrativa. La formació té lloc aquest dimecres a l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, en la qual participen 50 professionals de les administracions de l’Estat, autonòmica i local, tots amb competències en consum.

La formació és impartida per la catedràtica de Dret Civil de la Universitat de les Illes Balears M. Nélida Tur Faúnez; l’advocada i vicepresidenta de l’Associació d’Usuaris Financers (ASUFIN), Cristina Borrallo, i l’advocada especialitzada en Dret Bancari Anna M. Torroella Claver.

L’objectiu de la formació, segons ha explicat el director general de Consum, Félix Alonso, és millorar el coneixement de la normativa respecte de les condicions generals de contractació i les clàusules abusives. «Volem ser un referent per als consumidors i facilitar la detecció d’infraccions administratives en sectors específics», ha ressaltat.

Alonso ha explicat durant la seva intervenció que la Direcció General de Consum ha incoat 27 expedients sancionadors per un import de 909.251 euros per emprar clàusules abusives en els contractes dels consumidors. De totes, Alonso ha destacat les clàusules abusives de les aerolínies i de les entitats bancàries.

En aquest sentit, 13 aerolínies han rebut un procediment sancionador per la inclusió de dues clàusules abusives no show. La primera clàusula abusiva introduïda en les condicions generals del contracte per als bitllets adquirits es referia a si un passatger no emprarà un dels bitllets i vol continuar gaudint de la resta està obligat a informar-ne la companyia, i si no ho fa, la companyia es reserva el dret de cobrar una penalització per als vols no utilitzats. I la segona, si algun dels trajectes comprats per l’usuari no s’usa, automàticament es poden cancel·lar la resta de trajectes compresos en el mateix bitllet. Les aerolínies han estat sancionades per un import de 697.350,3 euros.

Esment a part tenen les clàusules de l’aerolínia amb seu a Irlanda que va cobrar un import desproporcionat per l’emissió i remissió de les targetes d’embarcament als passatgers de la seva aerolínia que no les varen aportar en el moment de l’embarcament.

Així mateix, per introduir en els 'Termes i condicions de transport' una clàusula que estableix limitacions quant als embalums que els passatgers poden dur en cabina, be limitant-ne el nombre o el volum, o bé supeditant-lo al pagament d’una determinada quantitat, l’aerolínia ha rebut una sanció de 48.000 euros.

Consum també ha obert un procediment sancionador a dues entitats bancàries per la inclusió de clàusules abusives. La primera, per incloure en l’escriptura del préstec hipotecari una clàusula de despeses, declarada abusiva per manca d’equilibri entre les parts. La segona, per no facilitar informació precontractual sobre l’índex IRPH en el contracte del préstec hipotecari. Les entitats bancàries han estat sancionades amb 37.200 euros.

La jornada acaba amb un debat sobre l’estat de la qüestió de la jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en la qual participen les ponents juntament amb la fundadora i presidenta de l’Associació d’Usuaris Financers (ASUFIN), Patricia Suárez Ramírez; el cap del Departament de Protecció i Defensa dels Consumidors de la Direcció General de Consum, Jesús Cuartero, i el professor de l’Escola Universitària d’Informàtica Tomás Cerdà, Guillem Bou Bauzà.