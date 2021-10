Encara hi ha centres de salut que incompleixen la instrucció de tenir la retolació en català abans del primer d'octubre passat

Tot i que les instruccions de la Conselleria són ben clares al respecte, encara hi ha centres de salut de les Balears que no compleixen amb una dels requisits bàsics -i més fàcils de complir- del respecte a la llengua pròpia de les Balears: tenir tota la retolació, com a mínim, en català.

L'acord amb els partits que donen suport al Govern era que tota la retolació dels centres de Salut estaria també en català a partir del passat primer d'octubre.

Sembla que la instrucció encara no ha arribat (o que hi ha qualcú que no fa comptes complir-la) a centres com, per exemple, a la Unitat Bàsica de Salut de la Colònia de Sant Jordi.

Qui es cansarà primer, els que no volen complir la llei o els que denuncien insistentment els incompliments i defensen una pau lingüística basada en la justícia i l'equitat?