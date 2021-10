MÉS denuncia el tractament informatiu de les crisis migratòries i reclama un codi deontològic per a IB3

El portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Miquel Ensenyat, ha anunciat aquest dilluns que la formació sol·licitarà a través d'una iniciativa que registrarà davant la Comissió de Drets Humans la creació d'un grup de feina que elabori un codi deontològic que sigui d'aplicació als mitjans públics dependents de l'EPRTVIB. Ensenyat ha justificat la petició després del «vergonyós tracte informatiu» per part de l'ens públic durant els darrers dies. En concret, el portaveu de MÉS ha al·ludit a l'arribada via marítima de diferents grups de persones migrades.

Segons Ensenyat, aquesta cobertura informativa «ha sobrepassat els límits». En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista ha explicat que IB3 a través de les seves diferents plataformes de difusió «ha renunciat a complir amb la seva funció de servei públic per convertir-se en un mitjà sensacionalista i allunyat dels principis periodístics».

Així, ha acusat l'ens d'emparar el discurs de l'odi donant, únicament, veu per valorar aquests fets a un partit feixista, «Resulta lamentable que un mitjà públic només doni veu a aquells que demonitzen la migració. Fer d'altaveu del discurs de l'odi en compte d'oferir les propostes i solucions de les forces democràtiques i defensores dels Drets Humans no té cap excusa».

Per això, MÉS per Mallorca demanarà la creació d'una comissió d'experts per crear un codi deontològic que sigui d'aplicació als mitjans públics i que impedeixi la repetició de fets semblants.