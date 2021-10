La pandèmia continua a la baixa als centres educatius: 65 estudiants amb PCR positiva

Rodolfo Martín Villa, exministre de l'Interior espanyol, responsable de la violència d'Estat que va provocar desenes de morts, especialment a Euskal Herria i el País Valencià, haurà de respondre davant la Justícia per alguns dels crims comesos sota la seva responsabilitat.

Martín Villa haurà de respondre davant la Justícia, però no davant els tribunals espanyols, que s'han distingit històricament per no només no perseguir els feixistes, per molt assassins que siguin, sinó per protegir-los.