[VÍDEO] Plataforma per la Llengua penja cartells amb el lema 'Aquí es discrimina la nostra llengua' a Bricomart

Dilluns passat, M.M. es va desplaçar fins al magatzem i botiga que la multinacional francesa Bricomart té a Palma «a cercar uns materials que necessitàvem amb urgència» i va patir una greu discriminació lingüística per part de diversos treballadors.

La denuncia es va fer pública a través de dBalears, per bé que la víctima ha anunciat que la farà arribar a l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics del Govern.

Aquest dijous, diversos voluntaris de la Plataforma per la Llengua s'han desplaçat fins les instal·lacions de l'empresa Bricomart per fer-hi una acció de protesta contra la discriminació per raó de llengua que ha consistit en aferrar cartells amb lemes com 'Aquí es discrimina la nostra llengua' o 'prou d'agressions lingüístiques'.

«Si una empresa discrimina una clienta per parlar en català, no quedam mans plegades! Anit passada vàrem fer una acció a

Bricomart de Palma per a denunciar aquesta vulneració de drets lingüístics» ha declarat la Plataforma per la Llengua a les seves xarxes.