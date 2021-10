Organitzen una xerrada formativa sobre el secessionisme lingüístic a Ciutadella

El dissabte 16 d'octubre, a les 10.30 h al Cercle Artístic de Ciutadella, la Plataforma per la Llengua Menorca organitza la xerrada formativa sobre el secessionisme lingüístic, a càrrec del filòleg Joan F. López Casasnovas.

«La nostra llengua viu una situació paradoxal: si bé mai a la història no hi havia hagut en termes absoluts tantes persones capaces d'entendre i expressar-se en català -és a dir, competents en llengua catalana-, només el 32,5 % dels habitants d'arreu dels territoris de parla catalana empra el català habitualment, quelcom que el converteix en una llengua greument amenaçada i, per tant, estam en Emergència Lingüística. Aquests darrers 15 anys hem perdut mig milió de parlants habituals», explica la Plataforma.

Hi ha diversos factors que ens han conduït a aquesta situació com, per exemple, la deixadesa i marginació del català del conjunt de les administracions públiques, un entorn audiovisual i comunicatiu altament descatalanitzat i la pèrdua de consciència lingüística dels parlants. Aquest darrer aspecte és el que fomenta el discurs secessionista amb la intenció de confrontar parlars i parlants diferents de la nostra llengua comuna, escampar arguments fal·laços i tergiversar la història.

Aquestes i altres qüestions es tractaran a l'acte, que seguirà totes les mesures de seguretat i sanitàries.

Per a inscriure-vos-hi heu d'enviar un correu amb les vostres dades a plmenorca@plataforma-llengua.cat

El mateix dissabte, a les 19 hores, faran la presentació del llibre 'Molt a favor. 57 propostes i un pacte per la llengua' al Cercle Artístic de Ciutadella. L'obra inclou textos de set autors diferents que, coordinats per l'escriptor Enric Gomà, reafirmen i demostren que estan molt a favor del català.

Aquests actes s'emmarca dins de la campanya d'Emergència Lingüística amb què l'ONG del català té la voluntat de fer sensibilització i reflexió sobre la situació de la nostra llengua i què podem fer per a revertir-la.