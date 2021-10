Menorca preveu augmentar les connexions aèries amb França en 2022

La Fundació Foment del Turisme de Menorca (FFTM) ha assenyalat aquest dimarts que la connectivitat aèria entre França i la illa augmentarà probablement durant la temporada que ve, tal com han constatat durant les reunions mantengudes durant la IFTM Top Resa celebrada a París entre el 5 i el 8 d'octubre.

De fet, han concretat que l'aeroport de Montpeller ha confirmat que està fent gestions amb diferents companyies aèries per a obrir una nova ruta amb l'illa en 2022. Aquesta nova connexió se sumaria als vols directes que ja té Menorca en temporada amb París, Nantes, Marsella, Bordeus i Tolosa.

Durant la fira, els representants de la Fundació han mantengut 30 reunions que, tal com han remarcat «han demostrat el gran interès del turisme gal que desperta Menorca i les bones previsions per a la temporada que ve».

Per la seva banda, en les reunions mantingudes amb les agències de viatges franceses, la Foment de l'Turisme ha destacat que han mostrat interès en organitzar viatges d'incentius a Menorca per a grups de professionals, mentre que France Televisions, la televisió pública francesa, té intenció de desplaçar-se a l'illa per a rodar un reportatge sobre la destinació.