Pràcticament el 45 per cent dels consumidors utilitza les carteres electròniques per efectuar pagaments

Gairebé el 45 per cent dels consumidors utilitza sovint les carteres digitals per efectuar pagaments, enfront del 23 per cent que ho utilitzava fa un any, segons revela l'informe World Payments Report 2021 elaborat per Capgemini.

Amb la previsió que la despesa es recuperi al llarg de 2021, les transaccions sense efectiu augmentaran, impulsades per la següent generació de pagaments, com el BNPL o les criptomonedes, entre altres.

Així mateix, la companyia calcula que les transaccions mundials B2B ('business to business') sense diners en efectiu augmentaran fins a aconseguir els 200.000 milions d'operacions en 2025, enfront dels 121.500 milions de 2020.

"A mesura que els pagaments i els moneders digitals es converteixen més en la norma que en l'excepció, els proveïdors de serveis de pagaments han de trobar la manera de satisfer les esperances dels consumidors quant a velocitat i facilitat d'ús", ha destacat el conseller delegat de Serveis Financers de Capgemini i membre del Consell Executiu del Grup, Anirban Bose.

Els pagaments digitals fa vuit anys creixen en doble dígit, però es van desaccelerar al 7,8% en 2020. No obstant això, Capgemini espera que les transaccions sense efectiu en l'àmbit mundial creixin un 18,6% fins a 2025 amb un volum d'1,8 bilions d'operacions.

Àsia-Pacífic és la regió que lidera la revolució en aquest segment i per a 2025 representarà més de la meitat de les transaccions mundials sense efectiu, amb una taxa de creixement anual del 28% fins a aquesta data.

D'altra banda, més de 500 milions d'europeus compraran en línia en 2021. Aquest fet unit als pagaments per mòbil farà que les transaccions digitals s'elevin més enllà dels 400.000 milions de transaccions en 2025, la qual cosa representa un creixement del 13%.

Davant aquestes previsions, el 55% dels executius enquestats per Capgemini va admetre que la seva prioritat d'inversió tecnològica era la modernització de la infraestructura de pagaments.