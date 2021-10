L'SPIB organitza un taller i elabora un manual de bones pràctiques sobre periodisme i salut mental

A més de defensar els drets dels treballadors, el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) es proposa «ampliar i millorar la funció de servei públic que exerceixen els mitjans de comunicació i ajudar al fet que els professionals comptin amb les millors eines per a l'exercici responsable i constructiu del periodisme». Amb aquest objectiu i en el marc del Dia Mundial de la Salut Mental, l’SPIB ha organitzat un taller el proper dissabte, 16 d’octubre, i ha elaborat un manual de bones pràctiques sobre periodisme i salut mental.

Dissabte vinent, Ariadna Rogero, responsable de Premsa i Portaveus de l’associació catalana Obertament per a la lluita contra l’estigma per raons de salut mental, impartirà el taller “Periodisme i mites sobre salut mental” a Can Campaner (Palma) de 10 a 12 h. Formada en Relacions Públiques a la Universitat de Barcelona i llicenciada en Comunicació Audiovisual per la UOC, Rogero ha organitzat des de 2015 desenes de tallers formatius adreçats a periodistes, ha coordinat sis observatoris de mitjans i salut mental, ha format centenars de portaveus en primera persona i s'ha especialitzat en l'assessorament de continguts sobre salut mental a mitjans i productores per aconseguir eliminar l'estigma tant en l`àmbit informatiu com en productes de ficció. Aquest taller compta amb la col·laboració de l’Oficina de Salut Mental de les Illes Balears (OSMIB) i de l’organització 3 Salut Mental.

A més, l’SPIB ha elaborat un manual de bones pràctiques sobre la salut mental, «un problema social de primer ordre en el qual els periodistes i els mitjans de comunicació també han de corregir els errors i prejudicis per a jugar un paper positiu, que allunyi l'estigma dels qui conviuen amb trastorns de salut mental, contribueixi a la seva inclusió i promogui polítiques públiques més decidides a favor de les persones afectades i les seves famílies». El manual, que es pot consultar en aquest enllaç, recull aquestes 14 claus:

Considerar els trastorns de salut mental com un problema de salut pública.

Evitar donar rellevància a la malaltia mental per sobre de la resta de circumstàncies personals i socials per a explicar casos de violència.

Donar veu a les persones amb problemes de salut mental per a trencar estereotips.

Difondre històries de superació.

Posar l'accent en els drets, en lloc de fer-ho en la compassió.

No etiquetar a les persones pels seus trastorns de salut mental ni destacar aquesta condició per cridar l'atenció.

Ressaltar assoliments sanitaris, avanços i iniciatives d'integració dels malalts.

Evitar la culpabilització de les persones i les seves famílies presentant els trastorns de salut mental com a conseqüència de les seves accions.

No recórrer a termes de salut mental per a caracteritzar pejorativament persones o situacions.

Fer referència als recursos sanitaris i socials que tenen al seu abast els qui pateixen trastorns mentals.

Demanar informació a especialistes i rebutjar fonts poc fiables.

Incrementar les informacions sobre salut mental.

No difondre notícies sobre suïcidis concrets com a simples successos.

En cas de suïcidis amb conseqüències rellevants o comeses per persones destacades, evitar detallar el mètode emprat.

El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) és una agrupació professional independent que defensa els drets laborals de tots els treballadors de l’arxipèlag que participen en els processos d’elaboració de continguts informatius dels mitjans de comunicació escrits i audiovisuals, agències i gabinets de premsa. Actualment compta amb més de 130 persones afiliades.