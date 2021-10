Els beneficis nutricionals del pa centraran enguany els actes organitzats amb motiu de la Setmana del Pa, que tindrà lloc de l’11 al 15 d’octubre a Palma i a Inca. Organitzada per la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a través de l’IDI, i amb la col·laboració de l’Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears, durant tota la setmana s’han programat diferents esdeveniments per a commemorar el Dia Mundial del Pa, que se celebra el 16 d’octubre.

Amb l’objectiu d’incrementar el consum de pa i desmuntar falsos mites sobre la ingesta d’aquest aliment, s’ha elaborat conjuntament amb el Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears un full informatiu per a difondre les característiques beneficioses d’incorporar el pa a la dieta, sobretot les variants integrals i de pagès, i durant tota la setmana se’n farà difusió a través de les xarxes socials. A més, la ciutadania el podrà consultar al quiosc de la plaça de l’Olivar (Palma), que de l’11 al 15 d’octubre estarà dedicat al pa i a la marca 'Pa d’Aquí, forn i tradició'.

S’ha de tenir en compte que, segons dades de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, es consumeixen una mitjana de 62,27 g/dia de pa blanc i 5,54 g/dia de pa integral per persona, una xifra molt baixa si es compara, a més, amb l’elevat consum de brioixeria industrial amb una mitjana de 33,82 g/dia, que arriba a quasi 50 g/dia a la franja de 10-17 anys.

Tot i això, durant la pandèmia es va incrementar en un 5,5 % la mitjana de consum de pa a l'Estat espanyol. A més, per primera vegada, les Balears varen superar les xifres espanyoles. Així, a les Illes, durant l’any 2020 es varen consumir anualment 34,44 kg per persona, mentre que la mitjana espanyola se situa en 32,78 kg. D’altra banda, les comunitats autònomes que més pa varen consumir al 2020 foren Navarra i Astúries, en superar els 42 kg per persona.

La Setmana del Pa també inclou una classe magistral del forner Josep Pascual destinada a l’alumnat de forneria i pastisseria i a professionals del sector, durant la qual es parlarà sobre nutrició i el canvi de paradigma de la indústria de la forneria per afrontar el futur. Josep Pascual és un dels professionals més reconeguts dins i fora del país, i actualment es dedica a l’assessoria i a la formació a nivell internacional. Ha participat a nombrosos campionats internacionals, i ha guanyat el Concurs Mundial de Forners de 2006, així com el primer premi com a capità de l’equip espanyol en el Campionat d’Europa-Copa Louis Lesaffre.

Una de les activitats obertes a la ciutadania és una visita guiada pel nucli històric de Palma a càrrec del filòleg i investigador Tomàs Vibot. La ruta descobrirà els indrets històrics relacionats amb l’emmagatzematge i distribució del gra i la farina. També recorrerà els forns històrics de Palma i es farà un tast a dos establiments emblemàtics. La visita serà el dimecres 13 d’octubre a les 11.00 h. Vibot ha escrit recentment un llibre: 'Del gra al pa. Història i tradició a Mallorca', dedicat a la història d’aquest aliment, i que presentarà també el dia 14 d’octubre a les 11.30 h al Centre Bit Raiguer.

L’IDI col·labora des de fa més de cinc anys amb l’Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears, amb la creació de la marca 'Pa d’Aquí, forn i tradició', que té com a objectiu promocionar i fomentar el consum de pa. La marca distingeix el pa tradicional de l’industrial, i es pretén que el consumidor identifiqui la marca 'Pa d’Aquí' amb un producte de qualitat, saludable i de proximitat.

Actualment, hi ha 312 establiments adherits a la marca (241 a Mallorca, 46 a Menorca, 22 a Eivissa i 3 a Formentera). Per a formar part de la marca 'Pa d’Aquí', els forns i pastisseries han de tenir obrador i un mínim del 70% de productes d’elaboració pròpia. A més, han d’oferir al públic almenys dues varietats de pans considerades típiques de les Illes Balears: pa pagès (blanc o moreno), pa de xeixa, llonguet, panet d’oli, galetes fortes d’Eivissa, galeta d’oli, cóc, magraneta i Viena. La marca compta amb una aplicació per a geolocalitzar els forns de la marca.