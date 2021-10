La UIB posa en marxa un curs d'Especialista Universitari en Polítiques i Recerca en Justícia de Transició i Memòria Democràtica

La Universitat de les Illes Balears ha anunciat que posa en marxa un curs d'Especialista Universitari en Polítiques i Recerca en Justícia de Transició i Memòria Democràtica.

Aquest curs permetrà a l’alumnat conèixer, treballar i debatre en un entorn interdisciplinari (dret, història, ciències polítiques, filosofia, arqueologia i antropologia, principalment) diversos aspectes de les polítiques de transició.

Els principals aspectes que estudia el curs són:

- Com s’han de tractar els règims autoritaris, els conflictes armats i les situacions d’abusos del passat des d’una perspectiva de drets humans en el present i, així mateix, com cal afrontar-ne el llegat des de l’estat de dret i la democràcia, així com des dels estàndards internacionals de la justícia de transició;

- Conèixer les causes dels règims autoritaris i de règims històrics que han deixat un llegat d’injustícia que torna als nostres dies (colonialisme, esclavatge, imperialismes);

Entendre com es construeixen i es perpetuen legalment i socialment les dictadures, de manera que durant la transició a la democràcia resulti tan complex, però alhora necessari, cercar i reparar els abusos comesos durant aquests períodes;

- Comprendre que la justícia de transició és una condició bàsica de l’estat de dret i la fortalesa de l'estat de dret en el present, i perquè les perspectives de futur depenen del fet que es garanteixi que no s’ignori el passat ni especialment els abusos que es varen cometre;

- Conèixer la pràctica internacional i estatal en matèria de justícia transicional i de polítiques públiques de memòria democràtica, i extreure’n bones pràctiques que puguin ser aplicades en l’àmbit local, autonòmic o estatal en unes àrees concretes: patrimoni, exhumació de fosses, dret a la veritat i justícia penal

Aquest curs està dirigit a Graduats en Història, Dret, Ciències Polítiques, Periodisme i Ciències de la Comunicació, Graduats i especialitzats en Antropologia, Ciències Socials i Forenses i, també, Públic general. Els idiomes vehiculars són el català i el castellà.