En marxa la segona edició del títol propi de la UIB de memòria democràtica

La col·laboració entre la vicepresidència del Govern i la Universitat de les Illes Balears ha permès, un any més, que l’oferta formativa de postgraus de la UIB compti amb el títol propi d’Especialista Universitari en Polítiques i Recerca en Justícia de Transició i Memòria Democràtica, per a l’any acadèmic 2021-2022.

Una segona edició que han presentat el secretari autonòmic de Sectors Productius i Memòria Democràtica, Jesús Jurado, amb els directors d’aquest títol propi de la UIB, Margalida Capellà i David Ginard. A l’acte també han assistit el director general de Memòria Democràtica, Marc Herrera, i la directora de Formació i Congressos de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, Margalida Furió.

«En el context actual d’urgència democràtica pel desenvolupament de polítiques de memòria, és cabdal disposar de persones formades en la seva gestió. Per això, és molt important l’experiència de l’estudi de postgrau que impulsa el Govern en col·laboració amb la UIB», ha dit el secretari autonòmic de Sectors Productius i Memòria Democràtica, Jesús Jurado.

Aquesta segona edició es posa en marxa després que en el curs passat un total de 33 estudiants cursessin la primera edició d’aquest nou títol propi de la UIB, que impulsa la Direcció General de Memòria Democràtica: 18 dones i 15 homes, amb una edat mitjana de 38 anys. La majoria d’estudiants procedien dels graus d’Història (18) i Dret (5), però també Ciències de la Comunicació, Antropologia i Sociologia, entre d'altres.

«Som la primera comunitat autònoma d'Espanya que tenim especialistes universitaris formats en memòria democràtica», ha explicat Margalida Capellà, codirectora d'aquest títol propi de la UIB «i aquests especialistes han rebut una formació interdisciplinària amb una visió contemporània del que és la justícia de transició i la memòria democràtica. A més, a aquests especialistes universitaris els hem donat eines per entendre conflictes del passat i també conflictes del present, com és el dilema entre llibertat d'expressió i memòria de les víctimes. Unes eines amb les quals podran impulsar, dissenyar i aplicar polítiques i accions de memòria democràtica».

També dins la primera edició d'aquest postgrau, els estudiants han realitzat una vintena de treballs de recerca, el que representa «una eina fonamental de transmissió i creació de coneixement», en paraules de David Ginard, codirector d'aquest títol propi de la UIB, qui ha destacat "la tasca clau de formar aquests estudiants com a futurs investigadors. En aquest sentit, hem superat totes les expectatives per la gran qualitat dels treballs, alguns dels quals han incorporat fonts primàries absolutament inèdites».

L’inici d’aquesta segona edició del títol propi d’Especialista Universitari en Polítiques i Recerca en Justícia de Transició i Memòria Democràtica serà dijous, 14 d’octubre, amb una lliçó inaugural d’Alejandro Baer, de la Universitat de Minnesota, dedicada a Auschwitz: 'Holocaust i memòria democràtica a Espanya'. La matrícula està oberta fins al pròxim dilluns, 11 d'octubre.

Continguts d’aquesta segona edició

Aquest títol propi d’especialista universitari, dirigit per la doctora de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la UIB, Margalida Capellà, i el professor titular d’Història Contemporània de la UIB, David Ginard, parteix de la posició defensada per les Nacions Unides a nivell internacional que no hi pot haver pau sense justícia en el cas de societats que pateixen o han patit conflictes armats, o bé que han transitat d’un règim autoritari a una democràcia en algun moment.

Amb una perspectiva interdisciplinària —dret, història, ciències polítiques, filosofia, arqueologia i antropologia, principalment— el curs treballa com s’han de tractar els règims autoritaris, els conflictes armats i les situacions d’abusos del passat des d’una perspectiva de drets humans, així com des dels estàndards internacionals de la justícia de transició. Pretén abordar quines són les causes dels règims autoritaris i de règims històrics que han deixat un llegat d’injustícia —colonialisme, esclavatge, imperialisme—. A més d’ajudar a entendre com es construeixen i es perpetuen legalment i socialment les dictadures, i comprendre que la justícia de transició és una condició bàsica de l’estat de dret perquè no s’ignori el passat ni especialment els abusos que es varen cometre. A més de conèixer quina és la pràctica internacional i estatal en matèria de justícia transicional i de polítiques públiques de memòria democràtica per extreure’n bones pràctiques que puguin ser aplicades en àrees com patrimoni, exhumació de fosses, dret a la veritat i justícia penal.

El Curs d’Especialista Universitari en Polítiques i Recerca en Justícia de Transició i Memòria Democràtica, de 36 crèdits i 150 hores presencials, va dirigit a graduats en Història, Dret, Ciències Polítiques, graduats i especialitzats en Antropologia, Ciències Socials i Forenses, graduats en Periodisme i Ciències de la Comunicació, públic en general i treballadors públics. Començarà el pròxim 14 d’octubre de 2021 i finalitzarà el 30 d’abril de 2022.

Els estudis estan dissenyats a partir de sis mòduls formatius, un d’ells dedicat específicament a la realitat de les Illes Balears. També es treballarà «El llegat fosc del segle XX: claus del passat per entendre els conflictes del present»; «Patrimoni, memòria i drets humans»; «Investigació i exhumació de fosses comunes»; «Justícia transicional, drets humans i memòria democràtica: marc jurídic i històric», i «Polítiques de reconciliació i reparació en contextos de transició».

Al llarg del curs es realitzaran sis sortides de camp a diferents llocs de memòria de Palma, Calvià, a les Coves Blanques —antic camp de presoners a Cala Sant Vicenç—, una ruta pel desembarcament de Bayo i Porreres, així com la visita a un refugi antiaeri, totes elles de mans de diferents especialistes.

Més enllà de continguts relacionats amb les Illes Balears i Espanya, el curs també oferirà una mirada a la realitat de Sud-àfrica, l’Europa de l’Est, Colòmbia i altres països de l’Amèrica Llatina.

El curs ofereix fins a vuit itineraris per als estudiants: des del curs complet de 36 crèdits que dona accés al títol propi de la UIB, fins a la possibilitat de fer cursos d’actualització universitària, de 6 crèdits, centrats en els diferents mòduls formatius, que es poden cursar de forma individual.