Oberta la inscripció per al II Seminari de Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació: Ortoèpia per a Professionals dels Mitjans

El Gabinet d’Assessorament Lingüístic als Mitjans de Comunicació (GALMIC), amb el suport de la Universitat de les Illes Balears i la Direcció General de Política Lingüística, organitza el II Seminari de Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació: Ortoèpia per a Professionals dels Mitjans.

El Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix el terme ortoèpia com la «branca de la gramàtica normativa que estableix la forma correcta d’expressió, especialment en la llengua parlada» o, en segona instància, com la «manera correcta d’expressar-se, en especial oralment». Així doncs, l’objectiu principal d’aquest seminari és donar indicacions als professionals dels mitjans sobre la pronunciació correcta dels sons de la llengua catalana i, específicament, assenyalar la importància dels mitjans de comunicació com a vehiculadors de models lingüístics (i de pronunciació, en aquest cas).

La impartició del seminari anirà a càrrec de Gabriel Bibiloni, doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1983) i professor titular de la Universitat de les Illes Balears de 1986 ençà. Les seves principals línies de recerca són l’estandardització del català i l’estudi de les interferències lingüístiques. La tasca investigadora del Dr. Bibiloni s’ha materialitzat en publicacions de referència com 'Els noms dels carrers de Palma' (1983), 'Llengua estàndard i variació lingüística' (1997), 'Amb bones paraules' (2012) o 'El català de Mallorca. La fonètica' (2016).

El seminari constarà de dues sessions:

13 d’octubre de 2021, de 18.30 a 20.30 hores, en línia o presencialment (al Campus de la UIB).

20 d’octubre de 2021, de 18.30 a 20.30 hores, en línia o presencialment (al Campus de la UIB).

Formulari d’inscripció: https://forms.gle/e2GqRrc6yiEgrb956