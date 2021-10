El Pi reclama al Govern que diversifiqui la licitació dels nou centres de salut projectats a Mallorca

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha comparegut en roda de premsa per a reclamar al Govern que no realitzi una concessió única amb relació a la construcció dels nou centres de salut que la Conselleria de Salut té previst licitar, sinó que es diversifiqui en lots perquè les empreses de les Illes Balears hi puguin participar.

Melià ha assenyalat que per a El Pi és fonamental que la licitació es faci «de manera que les empreses de les Illes Balears puguin participar al màxim i ser beneficiàries d’aquestes licitacions d’obra pública, per això no entenem i no podem compartir que es faci un paquet dels nou centres de salut, perquè això provocarà que els grans operadors siguin els grans adjudicataris d’aquestes obres quan es podrien fer per lots».

Així mateix, el portaveu també ha avançat el vot negatiu de la formació a la Proposició no de Llei que presenta Podem per a establir un límit en els preus del lloguer: «Aquest és un tema d’habitatge, i la competència en matèria d’habitatge és de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per tant, no és l’Estat el que ha de regular els preus màxims». I ha afegit que «les experiències que existeixen a grans ciutats no han estat exitoses. No han aconseguit l’objectiu de reduir els preus i facilitar l’accés a l’habitatge, per tant, tenim molts de dubtes sobre la viabilitat i l’eficàcia d’aquesta mesura que s’ha de pensar molt bé perquè incideix damunt una propietat subjecta al lliure mercat».

Segons el diputat, «la moció té un enfoc equivocat, el que hem de donar són garanties als propietaris pel cobrament de la seva renda o la recuperació de la seva propietat ràpidament en cas d’impagament. Pensar que la política d’habitatge ha de recaure a l’esquena d’aquells propietaris que lloguen un pis ens sembla un error».