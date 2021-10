Es presenten 46 candidatures als Premis d’Artesania 2021 del Consell de Mallorca

El Consell de Mallorca ha rebut 46 candidatures als Premis d’Artesania de Mallorca 2021, tot un èxit de convocatòria, ja que es tracta de la xifra més alta en les vuit edicions dels guardons.

Les candidatures estan repartides en quatre categories: 16 en la de Producte Artesà i Disseny de Mallorca; 15 en la de Dona Artesana; 9 en la d’Artesania Sostenible i 6 en la d’Alimentació Artesana. Malauradament, la categoria d’Impuls i Avantguarda, destinada a l’alumnat de centres d’oficis artesans, ha quedat deserta.

Paral·lelament, la Direcció Insular d'Artesania ha nomenat els dos jurats que avaluaran aquestes candidatures entre els dies 14 i 18 d'aquest mes d'octubre.

Per una banda, un primer jurat especialitzat valorarà la categoria d'Alimentació Artesana. Entre els set membres hi ha dos mestres artesans d'alimentació (Onofre Martorell i Pep Trias), una xef reconeguda (Marga Coll del restaurant Miceli), una persona representant d'una empresa de l'alimentació (Marga Amer de Flor de sal d’es Trenc), i personal tècnic del Consell de les àrees d'Artesania, Turisme i Patrimoni.

Per altra banda, la resta de productes i peces seran avaluats per un jurat format per altres nou membres. Cinc són mestres artesans d'oficis variats (Juan Costa, escultura; Antonio Morales, instruments musicals; Nina Madlen Schinneck, joieria; Ana Cecilia Salomón Salomón, ceràmica; Francisca Truyol Fàbregas, figurista). També hi participarà Maria Abando Olarán, exdirectora de l’escola d’Arts i Superior de Disseny de les Illes Balears. Completa el jurat personal tècnic del Consell de les àrees de Patrimoni i Turisme, i de l'Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI).

Categoria i dotació dels Premis

Els premis d'Artesania d'enguany compten amb un pressupost total de 21.000 euros, la quantia més alta que s’hi ha destinat fins ara. Cada categoria està dotada amb 4.000 euros, i la persona finalista al Premi Producte Artesà i Disseny de Mallorca se'n durà 3.000 euros.

El Premi Producte Artesà i Disseny de Mallorca vol reconèixer la qualitat del treball artesà i pretén contribuir a l'impuls en el seu desenvolupament.

D’altra banda, el Premi Alimentació Artesana està enfocat a promocionar els professionals de l’artesania que mantenen la tradició de les receptes pròpies de l’illa i potencien l’alimentació saludable amb productes propis de Mallorca.

Per a incentivar i posar en valor el paper creixent i la importància que té la feina de la dona en el conjunt de l’activitat artesana, així com destacar la importància de les dones en el món laboral i social de l’illa de Mallorca, s’ha creat el Premi Dona Artesana.

Finalment, el Premi Artesania Sostenible de Mallorca serà un reconeixement a aquelles actuacions que contribueixen a reduir la petjada de carboni, potencien el comerç de proximitat i quilòmetre zero i fomenten el desenvolupament econòmic sostenible.