Les Balears notifiquen 86 nous casos positius de Covid-19 i dos morts

El Servei d'Epidemiologia ha notificat aquest dilluns al Ministeri de Sanitat 86 nous casos de Covid-19 registrats aquest cap de setmana, de manera que s'eleva el total acumulat a les Balears a 99.454 casos i el nombre de morts augmenta a 962, dos més que aquest divendres.

Segons ha informat la Conselleria de Salut, en aquestes darreres 24 hores s'han registrat 27 noves proves positives, de manera que la taxa de positivitat se situa en 1,24 per cent. Per illes, 25 proves positives corresponen a Mallorca, una a Menorca i una a Eivissa.

Actualment hi ha 96 persones hospitalitzades en planta, de les quals 67 són a Mallorca, cap a Menorca i 29 a Eivissa.

La taxa d'ocupació en les UCI se situa en risc baix -un 9 per cent-, amb 31 persones ingressades. D'elles, 27 són a Mallorca i tres a Eivissa. A Menorca no consta cap pacient ingressat en la UCI per coronavirus. A més, el servei d'Atenció Primària atén actualment 1.148 persones en relació a la Covid-19 a les Balears.

D'altra banda, les Balears han administrat fins aquest dilluns 1.587.597 dosis de la vacuna contra la Covid-19, amb les quals 849.956 persones han rebut almenys una dosi (82,13% de la població diana) i 832.109 tenen la pauta completa (80,41% de la població diana).