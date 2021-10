El Suprem no admet el recurs de la Fiscalia contra l'aval del TSJIB al confinament dels estudiants del macrobrot

La Sala Tercera del Tribunal Suprem no ha admès a tràmit, per qüestions formals -inadequació del procediment- el recurs de la Fiscalia contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) que avalava el confinament dels estudiants del macrobrot de coronavirus el juny passat, una decisió adoptada pel Govern.

El Suprem no entra en el fons de la qüestió sinó que rebutja estudiar en aquest moment l'assumpte, en no concórrer cap de les exigències legals per a tramitar el recurs de la Fiscalia pel procediment d'urgència introduït al maig.

A més, el Suprem recorda que els estudiants afectats ja no estan subjectes a les mesures limitadores o restrictives objecte d'autorització, que en haver-se executat s'han consumat.

Amb tot, deixa la porta oberta al fet que la Fiscalia pugui preparar un recurs de cassació, amb la tramitació habitual, i acorda remetre les actuacions a la Sala del Contenciós-Administratiu del TSJIB.