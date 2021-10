El bisbe catòlic de Mallorca nomena diversos rectors i vicaris

El bisbe catòlic de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha signat el nomenament de diversos rectors, vicaris i altres càrrecs de la diòcesi.

Segons ha informat el Bisbat de Mallorca en una nota de premsa, Taltavull ha signat el nomenament de Cèlia Teresa Rosselló com a secretària de Comunicació i de Jaume Martorell com a responsable de la fase diocesana del Sínode dels Bisbes.

D'altra banda, el prelat ha signat el nomenament d'Obinna Nicodemus Okoye com a rector de Sant Pius X (Palma); Marc Capó, com a vicari de La nostra Senyora dels Dolors, Crist Rei i Sant Pau (Manacor); Miquel Darder, com a vicari de La nostra Senyora del Rosari de Son Cladera (Palma) i Sant Alonso Rodríguez de Pont d'Inca, (Marratxí).

A més, Jordi Llompart ha estat confirmat com a rector-encarregat de La nostra Senyora dels Àngels de la Porciúncula, amb les llicències corresponents a proposta del seu superior.