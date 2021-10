Les Balears són el territori de l'Estat amb més víctimes de violència masclista per cada 10.000 dones

Les dades de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere corresponents al segon trimestre d'aquest any, que s'han publicat aquest divendres, reflecteixen un important augment dels principals indicadors de la violència masclista (nombre de denúncies i de víctimes) respecte al mateix període de 2020, el més afectat per la crisi sanitària causada per la Covid-19.

Les denúncies presentades a les Balears entre l'abril i el juny de 2021 varen augmentar un 14,8 per cent i el nombre de víctimes, un 12,1 per cent, el que situa les Illes com el territori de l'Estat espanyol amb més víctimes per cada 10.000 dones amb una taxa de 25,7 víctimes.

Pel que fa a les ordres de protecció, durant el segon trimestre de 2021 es varen sol·licitar davant els jutjats de violència sobre la dona i davant els jutjats de guàrdia de les Illes un total de 239 ordres de protecció, un 27,1 per cent menys que fa un any. D'elles, varen ser acordades 179 i denegades 60.

1.574 denúncies

Per la seva banda, els jutjats de violència sobre la dona de les Balears varen registrar en el segon trimestre del l'any un total de 1.574 denúncies, un 14,8 per cent més que en el mateix trimestre del 2020, en què en varen sumar 1.371.

Malgrat que aquests òrgans judicials varen continuar funcionant durant l'estat d'alarma, la seva activitat -declarada de caràcter essencial pel Consell General del Poder Judicial- es va veure molt afectada durant els mesos d'abril, maig i juny, els més durs de la pandèmia.

Un 12,1% més de víctimes

En el període analitzat, el nombre total de víctimes va ser de 1.510, un 12,1 per cent més que en el mateix trimestre de 2020, en què en varen sumar 1.347.

La taxa de víctimes de la violència masclista a tot l'Estat va ser de 16,6 per cada 10.000 dones, gairebé tres punts per damunt que fa un any, quan es va situar en 13,8.

Per comunitats autònomes, la taxa més alta va ser la de les Illes Balears, amb 25,7 víctimes per cada 10.000 dones. També per damunt de la mitjana estatal es varen situar el País Valencià (21,8), Múrcia (21,6), Canàries (20,7), Andalusia (19,1) i Madrid (18,2).

Els territoris amb una ràtio més baixa que la mitjana estatal varen ser Cantàbria (15,7), Castella-la Manxa (15,1), Catalunya (13,6), Navarra (13,4), Astúries (12,4), País Basc (12,3), Extremadura i la Rioja (12,1), Aragó (11,9), Galícia (11,7) i Castella i Lleó (10,2).