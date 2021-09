Tribunal Superior: «Cal garantir el dret dels ciutadans a utilitzar la llengua catalana davant qualsevol administració»

El Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) i el Govern, al costat d'altres organismes i entitats com l'Obra Cultural Balear, han presentat aquest dijous la campanya 'La Justícia, també en català', amb l'objectiu de promoure l'ús de la llengua catalana a l'Administració de justícia i de fomentar el coneixement i el respecte dels drets lingüístics.

En l'acte de presentació en la seu del TSJIB, el seu president, Carlos Gómez, ha ressaltat que la campanya persegueix, al costat d'altres objectius, contribuir a fer efectiu un dret reconegut a la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i la Llei orgànica del Poder Judicial.

«Exercir un dret no pot ser un acte heroic sinó un acte de normalitat i qui vulgui ha de poder fer-lo amb seguretat jurídica i confiança», ha recalcat Gómez.

A 'La Justícia, també en català' s'han sumat igualment l'Obra Cultural Balear, la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, el Col·legi d'Advocats, el Col·legi de Procuradors, el Col·legi de Graduats Socials, el Deganat de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles i el Col·legi Notarial.

Per part seva, el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, ha apuntat que independentment de les causes que han relegat el català en l'Administració de justícia, «cal garantir el dret dels ciutadans a utilitzar la llengua pròpia de les Balears davant qualsevol administració».

El conseller ha qualificat la presentació de la campanya com un «moment històric» pel fet que les principals entitats i institucions vinculades al món del dret i la justícia i el foment del català s'hagin unit en aquesta causa. «És imprescindible el compromís de tots els sectors implicats perquè la campanya tingui èxit», ha afirmat.

La presidenta del Col·legi de Graduats Socials, Apol·lònia Julià, ha ressaltat que l'objectiu de la campanya és, entre altres, informar tant a ciutadans com a operadors de justícia que emprar el català és un dret que es pot exercir i que, a més, no ha de suposar una sobrecàrrega.

Per part seva, el president de l'Obra Cultural Balear, Josep de Luis, ha presentat la campanya, lluny d'una visió negativa de la justícia com a món «poc permeable» a l'ús del català, com un àmbit amb molt de potencial per millorar.