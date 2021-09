Treballadors interins es concentren en contra de «l'abús de la temporalitat»

Treballadors interins i temporals s'han concentrat aquest dijous, enfront de l'Ajuntament de Palma, en contra de «les nul·les solucions del Govern al conflicte de l'abús de la temporalitat».

Segons ha detallat la Coordinadora d'Interins i Temporals de les Balears, la concentració s'ha fet en protesta contra el Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i «la falta de mesures del Govern per a solucionar el conflicte».

A més, han detallat, «l'objectiu és exigir la paralització d'OPES, especialment a l'Ajuntament de Palma, com han fet en el CAIB i el Consell Insular de Mallorca, per seguretat jurídica, fins que no es modifiqui la llei, actualment en fase parlamentària, tenint en compte que el Tribunal Europeu ha sentenciat que les OPES massives no són legals per al personal temporal en abús».

Des de la Coordinadora han assegurat que «no és normal, ni ètic continuar amb els processos selectius quan Europa ha confirmat que no són sanció adequada per a reparar els abusos havent-hi una oposició general d'afectats a l'Estat, a més d'estar aquest assumpte en tràmit parlamentari per a donar compliment a la directiva europea i la seva jurisprudència».