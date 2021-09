«Les camisetes verdes estan preparades per sortir de nou al carrer quan faci falta»

Acte ple de simbolisme i força aquest dimecres horabaixa a Can Alcover. Vuit anys després, a la mateixa hora que tota la Palma d'avingudes cap a dins s'omplia amb més de cent mil persones que es manifestaven en favor d'una educació de qualitat i en català, representants de la suma de forces que va fer allò possible, parlaven del present i del futur de l'educació i de la llengua catalana.

L'Obra Cultural Balear (OCB) ha convocat les principals veus que encapçalaren el moviment per la defensa de l'educació pública i en català, per convidar-los a posicionar-se davant l'actual situació de tímids avenços en alguns aspectes, d'estancament en d'altres i de retrocés en la presència de la llengua a l'ensenyament.

Hi han participat Iñaki Aicart (exportaveu de l'Assemblea de Docents), Maria Antònia Font (STEI-i), Jordi Bardají (Alternativa), Cristina Conti (vicepresidenta FAPA), Jaume Sastre (UOB Ensenyament), Josep de Luis (president de l'OCB) i Aina Vidal (Coordinadora de l'OCB).

Iñaki Aicart

Qui va ser portaveu de l'Assemblea de Docents, Iñaki Aicart, ha recordat que fa vuit anys es defensava una taula reivindicativa i que queden fites per assolir, com la reducció de ràtios i la millora en les substitucions de docents en situació de baixa laboral. També ha remarcat que «S'està perdent l'ús social del català, també a les escoles» i ha recordat que segons les dades de la pròpia Conselleria , la competència en llengua catalana és un 20% més baixa que en castellà en els alumnes que acaben l'ESO.

Maria Antònia Font (STEI-i)

La representant de l'STEI-i, Maria Antònia Font ha recordat la feina prèvia que es va fer i que va fructificar en la manifestació de fa vuit anys i ha remarcat que «L'espoli fiscal afecta l'educació i és molt difícil fer polítiques educatives i de protecció de la llengua». Font ha recordat, també, les dades preocupants quant a coneixement i ús de la llengua catalana als diversos territoris dels Països Catalans. També ha incidit en que la mobilització de fa vuit anys va ser potent a cada una de les quatre illes i ha recordat que el mínim del 50% d'ensenyament en català no es compleix a molts de centres i menys encara en àmbits també educatius com els monitors, responsables de menjador, etc.

Jordi Bardajíí (Alternativa)

En nom del sindicat Alternativa, ha pres la paraula, Jordi Bardají, que ha recordat que fa vuit anys es va aconseguir la unitat de tota la societat i ha denunciat que avui, «no hi ha normalitat lingüística. Al País Valencià, a Catalunya i aquí passa el mateix». Bardají ha reclamat actuacions més eficients del Govern en aquesta matèria.

Jaume Sastre (UOB Ensenyament)

Per part del sindicat UOB Ensenyament, ha intervengut Jaume Sastre que l'any 2014 va protagonitzar una vaga de fam per exigir que el Govern de José Ramón Bauzá escoltàs el clam del sector educatiu. Satre ha incidit el la denuncia de les ràtios i ha recordat que s'han aconseguit èxits importants com la retirada de la Llei de Símbols o el TIL, però que resta molta feina a fer. En una intervenció posterior, Sastre ha defensat la necessitat d'un Col·legi professional de Docents i ha denunciat els obstacles que ha posat el Govern a la seva constitució.

Cristina Conti (FAPA)

La representant de la FAPA ha recordat que fa vuit anys tota la comunitat educativa va fer pinya i ha recordat el paper important d'agents com la plataforma CRIDA o l'Associació de Directors de centres educatius. Cristina Conti ha declarat que si la nova llei educativa no ha de tenir consens, val més que no es faci.

Josep de Luis (OCB)

«Les camisetes verdes hi són. Preparades per sortir de nou quan la situació ho requereixi. Tant de bo que no sigui necessari, però estam preparats» ha explicat el president de l'OCB, que ha afegit que l'entitat que presideix, sempre hi ha estat i sempre hi serà en la defensa de la llengua» i ha lamentat que «La llengua catalana troba a faltar decisió per part del Govern».