Yllanes insisteix que l'electricitat «no és un bé de mercat», sinó un «bé de primera necessitat» i apunta a la col·laboració entre institucions per abaratir el seu cost

El vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, ha insistit que l'electricitat «no és un bé de mercat», sinó un «bé de primera necessitat», i ha apuntat a la col·laboració entre administracions per a abaratir el seu preu.

Així ho ha expressat Yllanes en referència al nou rècord històric que ha aconseguit el preu mitjà diari de l'electricitat en el mercat majorista, amb 189,9 euros el megavat hora (MWh). «Parlar de preu escandalós crec que es queda molt curt, perquè és un problema ja a escala estatal», ha considerat.

En aquest sentit, el vicepresident ha apostat per l'autoconsum i les energies renovables «com la via més eficaç» per a abaratir la factura de la llum i combatre «aquest preu disparat».

Així, ha afegit que «la ciutadania de les Balears ho té claríssim», ja que el Govern ja ha rebut més de 700 peticions per a accedir a la línia d'ajudes a l'autoconsum dirigides a particulars, empreses i administracions públiques.

No obstant això, ha reconegut que són necessàries altres accions i ha recordat que «el Govern de l'Estat està prenent altres mesures que poden abaratir el preu». «Jo crec que és una combinació d'accions de totes les administracions», ha assenyalat.

«Tenim molt clar en el Govern de l'Estat i de les Balears que l'electricitat no és un bé de mercat, és absolutament necessària per al desenvolupament de la vida quotidiana» ha destacat, alhora que ha afegit que «el deixa molt clar la Constitució espanyola quan obliga a posar tota la riquesa de l'Estat al servei de la ciutadania».