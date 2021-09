Denuncien la «passivitat» de l'Ajuntament de Puigpunyent cap a la memòria de Joan Ferrà

Les associacions Memòria de Mallorca i Memòria de Calvià han censurat aquest dilluns la «passivitat» de l'Ajuntament de Puigpunyent cap a la memòria de Joan Ferrà, víctima del franquisme.

Les restes de Ferrà varen ser enterrades al costat de la família, al febrer de 2020, en un nínxol propietat de l'Ajuntament de Puigpunyent.

No obstant això, han criticat que des de llavors, i malgrat haver estat aprovat en una sessió plenària, el consistori «no ha estat capaç de posar una làpida amb el nom de Joan Ferrà, com té qualsevol altra tomba».

«La família que, des de 1936, va viure sabent que l'havien enterrat de qualsevol manera al cementeri de Calvià en una fossa sense nom, ha hagut de continuar amb l'angoixa i el dolor de veure com la seva memòria continuava oblidada, en aquest cas per l'Ajuntament del seu poble», han assegurat des de les associacions, que han considerat que un any i set mesos és «temps més que de sobres per haver posat el seu nom al nínxol on descansa».

Segons han assenyalat, «tot això denota una manca de sensibilitat que fa mal als seus familiars i que, de cap manera, es pot justificar».

«Memòria de Mallorca i Memòria de Calvià volem denunciar la passivitat inexplicable i dolorosa de l'Ajuntament de Puigpunyent i posar de manifest que la seva incapacitat, pels motius que siguin, de posar-se a la banda de les víctimes que, no ho oblidem, són també els familiars, no es pot excusar ni justificar de cap de les maneres», han conclòs.

Finalment, ha estat aquest dilluns quan s'ha posat una placa al nínxol.