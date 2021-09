Les Balears acorden reobrir l'oci nocturn i demanen autorització al TSJIB per a exigir el certificat Covid

El Consell de Govern ha acordat aquest dilluns reobrir l'oci nocturn a les Balears el proper 8 d'octubre, amb un aforament màxim del 75 per cent, amb els clients asseguts a taula per a beure i l'obligatorietat de portar màscara a la pista de ball. L'horari màxim de tancament serà a les 05.00 hores.

No obstant això, l'Executiu autonòmic condiciona aquestes mesures de reobertura a la decisió del Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB), a qui ha demanat autorització per a sol·licitar el certificat Covid-19 per a entrar a les discoteques i sales d'oci nocturn.

Si el TSJIB no donés la seva autorització per a l'ús del certificat Covid, el dia 4 d'octubre s'estudiarien de nou les condicions de reobertura del sector. «Es considera encara una activitat de risc», ha recordat el portaveu del Govern, Iago Negueruela, sobre l'oci nocturn.

Quant als pubs, es mantenen les mesures actuals i s'amplia l'horari de tancament a les 4 hores sense perjudici que les ordenances municipals siguin més restrictives.

D'altra banda, es podran realitzar concerts en els exteriors dels espais habilitats a aquest efecte fins a un màxim de 1.000 persones de peu.