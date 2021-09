Distingeixen el personal dels comerços d’alimentació de Mallorca amb la Gota d’Oli 2021

El pati del Centre Cultural de la Misericòrdia ha acollit el lliurament de premis de la Gota d’Oli 2021, organitzats pel Consell de Mallorca i la Denominació d’Origen Oli de Mallorca després que l’any 2020 no es varen poder celebrar per mor de la pandèmia.

Enguany, el guardó ha estat per als treballadors dels comerços d’alimentació de Mallorca, com un reconeixement a la tasca que desenvolupen en la promoció de l’oli amb segell de qualitat elaborat a l’illa, amb una especial menció a la feina que dugueren a terme com a personal essencial els primers mesos de Covid-19.

Han recollit la Gota d’Oli, en representació de tot aquest personal i designades pels sindicats CCOO i UGT, PIMECO i AFEDECO, Maria Cazorla, Gloria Escudero i Aina Moyà. Seguint amb la tradició d’obsequiar els guardonats amb Oli de Mallorca, per aquesta edició s’ha convingut realitzar una donació en nom de les entitats mencionades a organitzacions socials.

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, ha felicitat pel premi a tots els treballadors dels comerços d’alimentació i els ha agraït la seva feina durant la pandèmia. «Heu estat essencials als mercats, comerços i supermercats perquè tots poguéssim gaudir dels millors productes de la nostra terra malgrat les dificultats. Com els pagesos, pescadors i indústria agroalimentària, no heu aturat de fer feina i sou vitals per a reactivar l'economia i millorar el nostre model en el futur», ha expressat la presidenta, qui ha recordat també la importància de promocionar el producte de Mallorca. «Vull agrair al Consell Regulador de la Denominació d’Origen Oli de Mallorca la seva bona feina, que fa que cada vegada més gent consumeixi oli de la nostra terra, un producte d’una qualitat excel·lent reconeguda a tot el món, gràcies també a l’esforç dels productors i elaboradors».

El conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, s’ha referit a la necessitat de promocionar el producte de Mallorca: «El producte de Mallorca necessita consum, i el consum el crearem donant-ne a conèixer les seves qualitats, fent-lo arribar a cada una de les ciutadanes i els ciutadans d’aquesta terra. També mostrant qui hi ha darrere de tot l’engranatge de l’elaboració i la distribució del producte. D’això tracta la Gota d’Oli: de reconèixer -i així mostrar públicament- qui dona suport a l’oli de Mallorca, qui el duu a les nostres cuines o qui contribueix a dur-l’hi».

Per la seva banda, el president del Consell Regulador de la DO Oli de Mallorca ha remarcat: «L’oli forma part de l’essència de la societat mallorquina, de la mateixa manera que forma part del paisatge de l’illa. D’aquí la importància de la feina d’aquestes treballadores i treballadors que possibiliten que arribin productes com Oli de Mallorca a les nostres llars perquè, gota a gota, es foraden pedres».

L’acte també ha comptat amb la presència de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern, Mae de la Concha; el conseller executiu de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano, i altres consellers electes del Consell de Mallorca; membres del Consell Regulador de la DO Oli de Mallorca; i representants del sector productiu i comercial de l’illa.

Així mateix, durant la celebració el baríton Cristòfol Romaguera i la pianista Maria Victòria Cortès han interpretat peces musicals que tenen relació amb la collita i l’oli.