El IX Congrés de Jubilats per Mallorca es farà el primer d'octubre a Can Alcover

El proper primer d'octubre, a Can Alcover de Palma, es farà el novè Congrés de Jubilats per Mallorca el tema central del qual serà 'Per la llengua'.

El programa previst del IX Congrés de Jubilats per Mallorca és el següent:

A les 9,45 hores: Inauguració del Congrés.

A les 10.00 hores: Taula rodona 'Per la Llengua', amb la participació de Joan Pere Le Bihan i Jaume Bonet, amb Francina Jaume, com a moderadora.

A les 12.00 hores: Berenar llarg, amb gelat d’ensaïmada, per un import de 10 €.

A les 13.00 hores: Presentació, debat i aprovació , si escau, de les propostes de resolució que s’hagin presentat.

A les 13.30 hores: Presentació de la memòria d’activitats des del darrer Congrés i lectura de les al·legacions a la mateixa, només els socis de Jubilats tenen dret a vot en l’elecció dels membres de la nova Junta Directiva.

La gent que es vulgui inscriure al IX Congrés, ho pot fer, fins al dia 29 de setembre, al correu jubilatsxmca@gmail.com