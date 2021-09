La incidència acumulada se situa per davall dels 100 casos a les Balears

La incidència acumulada a les Balears ha baixat aquest divendres del centenar de casos en els últims 14 dies, situant-se en 92,95 casos per cada 100.000 habitants.

El Ministeri de Sanitat ha comptabilitzat aquest divendres a les Illes 65 nous contagis de coronavirus respecte a l'actualització d'aquest dijous, per la qual cosa s'eleven a 98.856 els casos acumulats des que va esclatar la pandèmia.

A més, 1.089 casos han estat diagnosticats en els últims 14 dies i 436 en l'última setmana. Respecte als casos diagnosticats amb inici de símptomes, s'han detectat 798 en els últims 14 dies i 249 en l'última setmana a les Illes.

D'acord amb l'estadística del Ministeri, en aquests moments, hi ha 121 pacients ingressats per la Covid-19 en hospitals de les Illes i 34 en UCI. A més, en les últimes 24 hores s'han registrat quatre ingressos per coronavirus i 22 altes.

Respecte a les proves per a detectar el virus en l'arxipèlag, entre el 14 i el 20 de setembre, s'han dut a terme 24.877 PCR i 16.732 test d'antígens, amb una taxa de positivitat del 2,91 per cent.

Segons el Ministeri de Sanitat, des de l'inici de la pandèmia han mort 957 persones a causa de la Covid-19 a les Balears, quatre d'elles en l'última setmana.