Ben Amics nomina Sonia Vivas al premi Dimoni Rosa per no dur a terme «polítiques municipals LGTBI reals»

Nominació simbòlica a les agressions LGTBI-fòbiques . Perquè aquest any ha estat especialment dur per a les persones LGTBI, especialment aquelles més visibles; l’assassinat d'en Samuel, així com el múltiples atacs a persones LGTBI arreu de l’Estat i a la nostra comunitat autònoma, ens han de servir per a veure la necessitat de continuar lluitant i defensant els Drets Humans.

Ibestat. Per no incorporar com a indicador la Diversitat Sexual i de Gènere a les estadístiques de les Illes Balears, tal i com estableix la llei 8/2016, ni fomentar la investigació de la situació i necessitats de les persones LGTBI al nostre territori. Sent fonamental l'estudi de les causes i conseqüències de l'LGTBI-fòbia.