Els Pressuposts Generals de l'Estat 2022 inclouran 183 milions d'euros per compensar el factor d'insularitat de les Balears

La Comissió Mixta d'Economia i Hisenda entre l'Administració de l'Estat i les Illes Balears, reunida aquest dijous a la finca de Raixa, ha acordat la inclusió de 183 milions d'euros al projecte de Pressuposts Generals de l'Estat per a 2022 per compensar la insularitat i el dèficit inversor estatal a les Illes, a través del desplegament, per primera vegada, del factor d'insularitat previst al Règim Especial de les Balears (REB).

L'acord, signat per la presidenta Francina Armengol i la ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, estableix la metodologia de càlcul de la dotació inicial del factor d'insularitat, consensuada a la comissió tal com preveu el Reial decret llei del REB, i fixa aquesta dotació en 110 milions per a ser inclosa en els PGE 2022. En total, l'import per a 2022 ascendeix a 183 milions, ja que l'acord inclou 73 milions més com a compensació a les Balears a causa del temps transcorregut des de l'aprovació del Reial decret llei, el febrer del 2019.

La presidenta Armengol ha assegurat que amb aquest acord es fa «un bot històric en el compliment del REB i de la compensació de la insularitat», motiu pel qual també ha volgut agrair a la societat civil, grups polítics i institucions, així com especialment al Cercle d'Economia, ja que han «treballat units en moments complicats» i des de la necessitat que l'Estat compensi els problemes que genera la insularitat. Amb aquesta quantitat de doblers, Armengol ha destacat que es posa de manifest «la sensibilitat del govern espanyol per entendre què significa viure a les Illes i complir amb els somnis i aspiracions de la seva ciutadania».

En aquest sentit, ha destacat que aquesta eina «garanteix fons estatals addicionals per a reforçar la inversió pública a les Balears, per tal de contribuir a situar a les illes a la mitjana de la inversió estatal». Es tracta d'una «negociació extraordinària per fer una compensació extraordinària a la nostra terra. Una quantitat històrica que fa justícia als desitjos i anhels de la societat de les Illes Balears», ha subratllat.

Per part seva, la ministra Montero ha recalcat que l'acord ha estat possible «gràcies a l'impuls i la insistència de la presidenta Armengol per fer realitat aquesta circumstància negociada el 2019» per tal que el govern de l'Estat «fos capaç d'identificar la singularitat de les illes a l'hora que puguin oferir a la seva ciutadania les millors infraestructures i uns serveis públics d'excel·lència».