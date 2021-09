EUIB demana rectificar al PSIB i es compromet a «defensar a mort» el model d'immersió lingüística de 1986

El coordinador general d'Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB), Juanjo Martínez, ha demanat al PSOE rectificar pel que fa a la seva proposta de política lingüística dins l'educació.

El coordinador general d'EUIB i la formació marquen la posició de l'organització al respecte i defensen el consens lingüístic proposat pel Partit Popular l'any 1986, que fou aprovat per unanimitat.

Juanjo Martínez, qualifica textualment «El 1986 vam assolir un acord de mínims aprovat per unanimitat al Parlament de les Illes Balears. On s'aprovà la immersió lingüística i aquest és el model que des d'EUIB defensarem a mort. PSIB-PSOE rectificau». Referint-se a la portada d'Ultima Hora d'aquest dijous.

Des d'Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) manifesten el seu compromís en normalitzar la llengua catalana a les Illes Balears, i qualifiquen que «el català segueix sent una llengua minoritzada, 35 anys més tard de l'aprovació de la llei de normalització lingüística a les Illes Balears», on plantegen aprofundir els mecanismes de foment del català, com a element quotidià de la realitat de les Illes Balears.