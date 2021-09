El Govern demana l’arxivament de les actuacions contra la directora general de Salut Pública pel macrobrot

El Govern, a través de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma, ha sol·licitat al Jutjat d’Instrucció número 12 de Palma el sobreseïment lliure i l’arxivament de les actuacions contra la directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font.

L’Advocacia entén que les actuacions de Font no són constitutives de cap infracció penal, en vista de la Sentència 493/2021, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, per la qual es ratifica el confinament forçós dels estudiants de la Península adoptat el 27 de juny d’enguany, en exercici de les seves funcions, i amb l’objectiu de preservar la salut pública dels ciutadans de les Illes Balears.

En les al·legacions presentades davant el jutjat, l’Advocacia ha defensat que l’actuació de la directora general de Salut Pública, contra qui es pretenia imputar un delicte de detenció il·legal, ha estat absolutament ajustada a dret i que cap dels menors d’edat no va ser traslladat per al seu confinament en contra de la seva voluntat.

L’Advocacia també explica que es pretenia que l’aïllament preventiu dels estudiants fos constitutiu d’un delicte de detenció il·legal sense una opinió tècnica raonada en contra, com també es preveia un altre delicte de prevaricació, al·legant que la llibertat individual dels aïllats estava per damunt del risc per a la salut pública, risc que, a criteri de l’Advocacia, va tenir com a resultat la cinquena onada de la Covid-19.

En el seu escrit, l’Advocacia també recorda que Font va actuar conforme al que va decidir el Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, dependent de la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, que va concloure que «totes les persones que ja havien participat o que encara participaven en els viatges de fi de curs a l’illa de Mallorca havien de ser considerats contactes estrets».

A més, l’Advocacia ha argumentat que no hi ha un delicte de prevaricació perquè la resolució dictada per la directora general de Salut Pública es va emetre després de la valoració dels interessos en joc, davant una actitud entorpidora i d’acord amb els informes epidemiològics, tenint en compte que no hi ha cap informe tècnic que es manifesti en contra de la valoració aportada en la documentació pública per la Conselleria de Salut i tampoc no hi ha cap motivació raonada que expliciti, expressi o indiqui inconcreció en la valoració que va dur a terme la directora general.

En aquest sentit, l’Advocacia de la Comunitat Autònoma ha insistit que la sentència del TSJIB declara ajustat a dret el confinament forçós decretat i que no es va produir en cap moment delicte de detenció il·legal.

Per tot plegat, l’Advocacia conclou que «no hi ha el més mínim indici racional de criminalitat en la conducta de Maria Antònia Font; que no existeix cap suport fàctic ni argumental que permeti sustentar, ara com ara, la seva imputació, i que queda demostrat que els fets relatats en la denúncia no s’ajusten a la realitat i tampoc no presenten una rellevància penal».

D’aquesta manera, l’Advocacia considera que mantenir aquesta imputació contra la directora general de Salut Pública podria «contravenir el dret a la presumpció d’innocència i a la tutela judicial efectiva o al principi d’intervenció mínima en el dret penal, els quals han de prevaler davant qualsevol automatisme processal que desvirtuï el resultat de la fase probatòria».