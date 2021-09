Aquests darrers dies han aparegut a diverses zones de Palma uns enigmàtics cartells que anuncien 'coses que tornen...'.

Sobre un fons groc, es poden veure imatges de tres 'coses' que han tornar darrerament.

La primera imatge fa referència al retorn de Friends, la sèrie dels 90, que van tornar amb un únic episodi de retrobament entre els actors.

També s'hi pot veure, els membres del grup ABBA, que han anunciat aquest darrer mes que tornarien a cantar junts amb nous temes.

Per tancar, Antònia Font. el grup liderat per Pau Debon i Joan Miquel Oliver també han anunciat que tornaran als escenaris amb nous temes. Un cartell similar amb la paraula 'Alegria' va servir per anunciar, per sorpresa, la notícia.