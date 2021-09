Maó acull l’acte central del Dia Europeu de les Llengües 2021

Les Illes Balears acullen aquesta setmana un seguit d’activitats per celebrar el Dia Europeu de les Llengües. El Govern se suma també a aquesta commemoració amb un acte central que tendrà lloc a Maó aquest divendres, impulsat des de la Direcció General de Relacions Exteriors i la Direcció General de Política Lingüística i en col·laboració amb el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Maó.

La vetlada es durà a terme a les 19 h a la sala d’actes de l’IES Joan Ramis i Ramis i consistirà en una lectura de poemes en diversos idiomes, en la lectura de la declaració d’adhesió al Dia Europeu de les Llengües i en una conferència titulada «Hacia una revolución multilingüe en Europa», a càrrec del doctor i lingüista espanyol Juan Carlos Moreno Cabrera.

L’acte comptarà amb la participació del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears, Miquel Company; el vicepresident i conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca, Miquel À. Maria, i el batle de Maó, Héctor Pons. Per a assistir-hi, cal inscriure’s a dgpoling@dgpoling.caib.es. L’acte es podrà seguir en línia a diaeuropeullengues.caib.cat, pàgina en la qual també es pot consultar tota la programació vinculada a aquesta efemèride.

Enguany fa 20 anys que el 26 de setembre se celebra el Dia Europeu de les Llengües, impulsat pel Consell d’Europa i la Unió Europea, amb els objectius de reivindicar la riquesa i la diversitat lingüístiques i fomentar l’aprenentatge de llengües a tot el continent. Les institucions de les Illes Balears s’afegeixen a aquesta celebració per fer valer la llengua catalana com a aportació al patrimoni lingüístic europeu i per posar en valor totes les llengües, i en particular les presents a la nostra societat, com una font de riquesa individual i col·lectiva.