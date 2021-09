La Xarxa Mediterrània per la Posidònia es reuneix a Formentera «amb el repte d’avançar cap a un política comuna europea de conservació»

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha participat, aquest dimarts, a la inauguració de la primera trobada presencial de la Xarxa Mediterrània per la Posidònia que reuneix, els propers dies, a Formentera, a representants de governs i entitats d’onze països mediterranis amb l’objectiu d’avançar cap a una política comuna de conservació de la posidònia.

La iniciativa neix arran d’una trobada celebrada a Grècia el novembre de 2019 i que va comptar amb la participació de representants de la Unió Europea i de la majoria dels països europeus mediterranis. Un dels objectius principals de la trobada va ser la creació d’una xarxa de contactes per a poder unir sinergies de cara a una futura estratègia europea de conservació de la posidònia.

Mir ha destacat la importància d’una iniciativa «que hauria de marcar el full de ruta cap a una política comuna de conservació marina avalada per la Comissió Europea. El conseller ha posat en valor que s’hagi elegit Formentera com a seu de la trobada «per ser un referent europeu en matèria de conscienciació ciutadana i d’actuacions en favor de la conservació de la posidònia» i ha afegit que «aquesta trobada consolida el paper pioner i capdavanter de les Illes Balears en l’aprovació i aplicació de polítiques efectives de protecció d’una espècie marina vital per als hàbitats marins de la Mediterrània».

La trobada està impulsada per la Conselleria de Medi Ambient i Territori i l’Oficina francesa de la Biodiversitat (OFB), amb la col·laboració del Projecte LIFE Marha i el Consell insular de Formentera. El director de Relacions europees i internacionals de l’OFB, Cyrile Barnerias, ha destacat que «la Unió Europea protegeix la posidòia d’acord a les directives Natura 2000. A França, les praderies de posidònia estan molt protegides, no només dins les àrees marines protegides. El full de ruta de la Xarxa Mediterrània per a la posidònia permet una major cooperació per protegir la fanerògama».

Per la seva banda, la presidenta del Consell insular de Formentera, Alejandra Ferrer, ha donat la benvinguda als i les membres de la Xarxa Mediterrània per a la Posidònia i ha destacat que l’illa hagi estat l’escollida per la trobada. La presidenta ha explicat que, des de la creació del Consell, es treballa per protegir la posidònia i ha destacat els projectes per regular els fondejos que s’han presentat per la institució insular, pels que ha demanat una vegada més ajuda de les administracions competents per posar-los en marxa.

Durant els propers dies, els assistents coneixeran de primera mà les polítiques en favor de la conservació de la fanerògama marina que s’estan aplicant a les Illes Balears, comunitat pionera a l’hora de legislar sobre la conservació de la posidònia. Entre els assistents, hi ha representants de la Generalitat Valenciana, dels governs de França, Malta, Xipre, Montenegro i Grècia així com d’universitats i entitats científiques i ecologistes d’arreu de la Mediterrània.