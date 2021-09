MÉS per Mallorca i Esquerra Republicana reclamen conjuntament al Senat que el Govern espanyol retorni la casa d'Emili Darder a Palma

La senadora d'ERC per Girona, Elisenda Pérez, i el senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, s'han manifestat, al ple del Senat, a favor de la devolució de la casa d'Emili Darder per part de l'Estat a l'Ajuntament de Palma. Ho han fet en el marc d'una pregunta, en aquest sentit, que ha realitzat la senadora Pérez a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Pérez ha recordat que no és la primera vegada que els republicans catalans, integrats a MÉS a les Illes Balears, demanen sobre el tema, i que ja ho han fet «amb esmenes als Pressupostos i instant al Congrés i al Senat» i que «el mateix PSOE també ho ha reclamat a vegades». Així mateix la senadora gironina ha emfatitzat que es tracta «d'un espoli claríssim fet en el marc d'una guerra i un cop d'estat feixista que costà la vida a entre 3000 i 5000 ciutadans mallorquins».

El senador Vidal, que ja va demanar fa uns mesos mitjançant una moció a la cambra el retorn de la titularitat pública de l'immoble a l'Ajuntament de Palma per fer-hi un centre cívic i humanístic, ha manifestat que «és vergonyós que es negui la devolució de la casa a la família i a l'Ajuntament i que la ministra Robles segueixi reclamant una permuta de quelcom que legítimament no pertany a l'Estat espanyol».