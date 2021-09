«No hi haurà art a un Planeta mort»

No ha estat un dissabte qualsevol, i no és perquè sigui el darrer de l'estiu d'enguany o el primer des de la sortida de les Illes Balears del semàfor ambre del Regne Unit. No, ha estat un dissabte de celebracions. La primera, la del Diari de Balears celebrant una jornada festiva per commemorar els seus 25 anys, tant al matí com a l'horabaixa, celebració feta al museu d'Es Baluard, vinculant aquesta commemoració amb l'art. I l'altra, la dels també 25 anys de la Nit de l'Art a Palma, que ha recuperat el seu format després de l'edició de l'any passat marcada per les restriccions de la pandèmia.

Amb moltes ganes de tornar a la normalitat desitjada per gairebé tota la població, i amb l'al·licient d'una temperatura que convidava a sortir al carrer i a gaudir del capvespre d'aquest dissabte memorable per a molts. Mentre uns tres mils marxaires es disposaven a participar d'una nova edició de la marxa 'Des Güell a Lluc a peu'; centenars de ciutadans ja gaudien d'una trentena d'espais, entre galeries, centres d'exposicions i museus, dedicats a l'art contemporani, però sobretot dels carrers i de les terrasses, plenes, de gom a gom, de persones que aportaven vida, alegria i color al centre de Palma.

Tot i això, no tot va ser celebracions ni riades fluïdes de gent. També la reivindicació va trobar el seu espai, per part de Rebel·lió o Extinció Mallorca, un moviment social que protesta en contra de la crisi climàtica, la pèrdua de la biodiversitat, el risc d'extinció i l'esfondrament ecològic. Pertanyen a 'Extinction Rebellion', un moviment de desobediència civil no violenta internacional sorgit a l'any 2019 al Regne Unit.

L'acció protagonitzada per XR Mallorca al centre neuràlgic de la Nit de l'art a Palma, entre les 20.30 i les 22.00 hores, segons paraules del seu coordinador «ha consistit en un passacarrers amb les 'Red Rebels Endavant', actrius i actors, vestits de vermell, que representen la sang de les espècies extingides; seguits d'una comparsa d'activistes, vestits de negres, representant a la ciutadania indefensa davant la inacció política. Per continuar dient que «hem fet algunes aturades de 'DIE-EN', que representa els moments que volem evitar d'extinció massiva, en quatre espais públics, entre la plaça des Mercat i el final del Born, on hem donat lectura de les nostres reivindicacions.»

El coordinador de XR Mallorca afegeix que «L'acció ha estat una crítica ferotge a la inacció política front de l'emergència climàtica i ecològica. Estam en rebel·lió no violenta per la vida i per a exigir al Govern i al Govern espanyol el mecanisme polític que té el nom d'Assemblea Ciutadana. Aquest mecanisme ha de ser vinculant i efectiu. El Govern espanyol, i segurament el de les Balears, pròximament faran propostes d'assemblees ciutadanes pel clima, aquestes són plantejades, en el seu format inicial, d'una manera deficitària perquè no compleixen els estàndards internacionals de com fer una assemblea ciutadana correctament.»

Una vegada acabada l'acció al passeig des Born, finalitzada la performance, apagat l'equip de música i fetes les fotografies de grup; les prop de quaranta persones que han participat en aquesta activitat s'han assegut en terra, fent un cercle i envoltant la pancarta amb la inscripció 'Assemblees Ciutadanes' i els cartells fent una crida de que: 'No hi haurà art a un planeta mort'. Així asseguts, d'un en un, han anat expressant lliurement les seves sensacions de l'acció o d'aquest moviment descentralitzat, transparent i lluitador. I s'han pogut escoltar opinions de satisfacció o agraïment i d'altres com la de que «hi ha molts moviments que reclamen un què, què es pot fer, en lloc de plantejar obertament com fer-ho, que és el que aquest moviment es proposa.» O la de que «el moment requereix que la gent s'impliqui amb l'ecologisme.»

Els de XR Mallorca, implicats i feiners, ja tenen data per al proper esdeveniment, serà el pròxim diumenge 26, a les 16.00 hores i fins el tancament, a Sa Possessió, al polígon de Son Rossinyol. Consisteix en un Festival de Transició Ecosocial amb el lema: Assajant camins d'Evolució davant la fi d'una Civilització. Amb els objectius d'afavorir el teixit ecosocial tant cap a dins com cap a fora (estimular l'organització social enfront dels temps que venen); i de promoure el coneixement tant dels diagnòstics com de les solucions. Per a més informació sobre aquest festival i inscripcions el correu de contacte és: xrmallorca@protonmail.com.